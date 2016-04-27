Брюссель, 27 апреля, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили в рамках визита в Брюссель 27 апреля встретился с президентом Европарламента Мартином Шульцем. По информации пресс-службы парламента Грузии, на встрече обсуждались процесс визовой либерализации, сотрудничество между парламентом Грузии и Европарламентом, взаимоотношения с Евросоюзом, предстоящие осенью этого года парламентские выборы в Грузии, а также вопросы независимости судебной системы и свободы СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

Как заявил Усупашвили после встречи, президент Европарламента еще раз подтвердил поддержку Грузии в вопросе визовой либерализации и заверил его, что никаких дополнительных условий в этом процессе Грузии выполнять не придется. «Процесс идет так, как и было запланировано», — отметил спикер парламента Грузии.

По оценке Давида Усупашвили, успешное завершение либерализации визового режима принесет пользу не только гражданам Грузии, но и странам Евросоюза. «Мы подчеркнули, как важно для Евросоюза иметь в регионе дружески настроенную Грузию. Это важно с экономической, культурной точки зрения и с точки зрения безопасности», — пояснил он, но добавил, что остается много вопросов, по которым Грузия продолжит дискуссию и сотрудничество с Евросоюзом.

По словам председателя парламента, он возвращается из Брюсселя в Тбилиси с еще одним позитивным посланием: президент Европейского парламента намерен в ближайшие месяцы посетить Грузию.

О том, что в процессе визовой либерализации Грузии придется выполнить ряд дополнительных условий, ранее заявили члены группы Европейской народной партии в Европарламенте.