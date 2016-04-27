Рига, 27 апреля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Суд Видземского предместья Риги признал обоснованным иск представителей Латвийской Национальной оперы и балета (ЛНО) к порталу TVNET, разместившему в 2014 году публикацию «Как Национальная опера Латвии стала публичным домом Путина», сообщает портал Rus.delfi.lv.

В опере. Филип Буало. 1909

По решению суда, статья, в которой руководство Оперы резко критиковалось за сдачу помещений для частной вечеринки организатора «Новой волны» Игоря Крутого, была признана задевающей честь и достоинство. Согласно вынесенному приговору, портал TVNET должен выплатить истцам компенсацию в размере 129 873 евро.

В свою очередь, представители портала TVNET заявили, что намерены отстаивать свое право на свободу слова, и подадут апелляцию.

Напомним, в июле 2014 года в Национальной опере состоялась вечеринка в честь дня рождения одного из организаторов «Новой волны», российского композитора Игоря Крутого. Для нужд мероприятия был арендован большой зал оперы и прилегающие помещения. За аренду Крутой заплатил 9873 евро. Помимо аренды, Крутой перечислил Опере крупное пожертвование в размере 120 000 евро. Как отметил тогда директор ЛНО Зигмар Лиепиньш, на его памяти столь крупных пожертвований от частных лиц опера никогда не получала.