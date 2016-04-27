Рига, 27 апреля, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Мэр Риги Нил Ушаков отреагировал на заявление депутата Европарламента от Латвии Инесы Вайдере о том, что она направила генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу письмо с просьбой дать оценку опубликованной мэром карикатуре об ущербе Латвии от советской оккупации, сообщает портал Mixnews.lv.

commons.wikimedia.org Нил Ушаков (слева)

На своей странице в Facebook Ушаков написал, что во времена СССР Вайдере была членом КПСС и таким образом в определенной степени сама несет ответственность за ущерб, нанесенный Латвии.

«12 лет членом КПСС была Инесе Вайдере, с 1977 по 1989 годы (данные LETA). Сейчас она депутат Европарламента от «Единства». Вчера Вайдере написала на меня заявление в Генеральную прокуратуру за карикатуру о компенсации с России в размере 185 млрд евро. Мне был всего 1 год, когда она уже стала коммунисткой. Вопрос: сколько из компенсации в 185 млрд евро за преступления советской власти должна заплатить непосредственно член КПСС Инесе Вайдере, которая 12 лет этой власти верно служила?» — написал Ушаков. Он также добавил, что свои соображения перешлет представителю Комиссии по оценке ущерба от советской оккупации Нуте Паздере: «Этот вопрос я пошлю завтра официально Руте Паздере, которая отвечает за подсчет размера компенсации. Ответ обязательно опубликую».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, депутат Европарламента Инесе Вайдере направила генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу письмо с просьбой дать оценку мнению мэра Риги Нила Ушакова об ущербе от советской оккупации и привлечь его к ответственности.

Напомним, Ушаков опубликовал в социальных сетях карикатуру с велосипедистом, который сам сломал колесо, но требует компенсацию в размере 185 млрд. евро от России. Это сумма, названная комиссией по расчету ущерба, нанесенного советской оккупацией Латвии.

Тем не менее, 26 апреля, на страницах газеты Latvijas avīze, читатели могли ознакомиться с цитатой Ушакова, в которой он выражает сожаление за шутку и просит его понять правильно. «Мне действительно очень жаль, что кто-то не понял то, что я хотел сказать, и из-за этого недопонимания чувствует себя задетым. Я ни в коем случае не хотел задеть чувства ваших читателей. Одновременно считаю, что нам нужно больше говорить о будущем и меньше о прошлом», — сказал Ушаков.

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