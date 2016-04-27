Москва, 27 апреля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Самарской области Александр Хинштейн 27 апреля заявил журналистам, основная версия убийства бывшего главы полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи — месть полицейскому, причем она связана с работой Гошта в Сызрани.

Михай Мункачи. Убийство. 1882-1887

По мнению Хинштейна, версия замначальника самарского управления МВД Андрея Коновалова о том, что убийство могло быть совершено в корыстных целях, является несостоятельной. «Замначальника областного ГУВД просто высказал свою личную версию. В доме не было следов поиска ценностей, денег», — сказал Хинштейн. Он добавил, что на месте остались и драгоценности жены Гошта — сережки и цепочка.

Кроме того, коллеги Гошта отметили, что последние три недели полковника полиции что-то угнетало, у него явно были «какие-то внутренние переживания», однако об их причинах он ничего не говорил. Хинштейн предположил, что в это время могли происходить какие-то переговоры.

«Речь может идти только о мести Гошту. Никто другой в этом доме не мог быть целью преступников», — заключил депутат.

Ранее официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что у следствия есть три основных версии жестокого убийства полковника Андрея Гошта и его семьи, однако озвучивать их Маркин не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2016 года примерно в 7 часов утра, в одном из домов, расположенных в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти, девочка — племянница Гошта 2009 года рождения доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Среди погибших — заместитель начальника штаба ГУВД Самарской области и его родственники — его родители, брат, жена брата.

Напомним, службу в органах внутренних дел Андрей Гошт начал в 1991 году участковым инспектором милиции. В дальнейшем проходил службу на различных, в том числе руководящих должностях. С июля 2013 года он занимал должность начальника МУ МВД России «Сызранское». В сентябре 2015 года был переведен в Главное Управление МВД России по Самарской области на должность заместителя начальника штаба.