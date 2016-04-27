Воронеж, 27 апреля, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Сразу семь автомобилей столкнулись в Воронежской области на трассе «Дон» 27 апреля, причиной стали погодные условия — сильный дождь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель ГУ МВД по Воронежской области.

Утро на Сене. Клод Моне. 1898

Первая авария произошла на 569 км трассы М-4 «Дон» в Каширском районе Воронежской области: водитель Kia Rio не учел погодные условия и, не справившись с управлением, врезался в автомобиль ГАЗель, который проводил в этом районе ремонтные работы. На место для оформления ДТП выехал экипаж ДПС.

В 12:43, на этом же участке, водитель КамАЗа, двигавшийся в сторону Ростова по право полосе, из-за погодных условий врезался в автомобиль ДПС — сотрудники полиции прибыли на место для оформления ранее произошедшей аварии. От удара полицейский автомобиль столкнулся с Kia Rio и ГАЗелью, уже побывавшими в аварии двумя часами ранее, а также с машиной Volkswagen Amarok, принадлежащей аварийному комиссару, также прибывшему для оформления аварии.

КамАЗ, тем временем, продолжил движение и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti, а затем — с еще одной ГАЗелью, также принадлежащей ремонтной бригаде.

В результате аварии пострадали два человека — рабочий, который в момент аварии находился перед второй ГАЗелью, и женщина, которая находилась в этой машине. Мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами.