Луга , Ленинградская область, 27 апреля, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего депутата из города Луга Ленинградской области Андрея Петрова по подозрению в избиении работника автосервиса. Дело завели по статье 116 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сегодня, 27 апреля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Кулак

По версии следствия, в феврале 2016 года у народного избранника произошёл конфликт с работником автосервиса ООО «Автосервис», расположенного в городе Луга в принадлежащем депутату помещении.

В ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений, парламентарий умышленно нанес ему несколько ударов руками по голове, причинив телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга с гематомами обеих глаз, кровоизлиянием в белочную оболочку правого глаза, ссадиной на переносице, которые относятся к категории легкого вреда здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья.

Отметим, что это не первый случай, когда депутат распускает руки. Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2015 года он уже становился фигурантом уголовного дела по статье 116 УК РФ — «побои». Тогда Петров, находясь на принадлежащей ему автомойке, повздорил с мойщиком, после чего, по версии следствия, стал избивать его руками и ногами, а также дверью своего автомобиля. Однако вскоре стороны конфликта пошли на мировую.

«И первый, и второй инцидент произошли на территории принадлежащего Петрову помещения. Были ли другие случаи, когда рукоприкладство могло не дойти до уголовного дела, нам не известно», — уточнили в пресс-службе ведомства.