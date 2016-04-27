В Литве приземлились F-22 Raptor ВВС США
Вильнюс, 27 апреля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. На авиабазе НАТО в Шяуляй сегодня, 27 апреля, приземлились два американских истребителя F-22 Raptor, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эти самолеты, прилетевшие в Литву с базы Королевских ВВС Лейкенхит в Великобритании, будут осуществлять миссию патрулирования над Балтийским морем.
США выполняет обещание наращивать вооружение на территории восточных членов НАТО, объявили сегодня литовские чиновники, встречающие экипажи истребителей. Они добавили, что «истребители F-22 Raptor почти невозможно выследить при помощи радара, а эти самолеты такие передовые, что Конгресс США запретил создавшей их компании Lockheed Martin продавать их».
За прибытием истребителей наблюдала и президент Литвы Даля Грибаускайте. Самолеты приземлились на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй, откуда осуществляется миссия воздушной полиции НАТО.
Истребители F-22 Raptor начали эксплуатировать в 2005 году. Его боевое крещение произошло в сентябре 2014 года, когда они участвовали в налетах в Ираке и Сирии.
У ВВС США около 180 истребителей F-22 Raptor.
26 апреля два самолета такой же модели приземлились в Румынии.
В сентябре 2015 года два таких истребителя ненадолго приземлились в Эстонии и Польше. Правда, в Эстонии визит был лишь символическим — через несколько часов F-22 вернулись на базу в Германию.
Ранее в апреле российские истребители Су-24 несколько раз пролетели очень близко к американскому эсминцу USS Donald Cook, который по Балтийскому морю направлялся в Клайпедский порт.