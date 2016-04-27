Вильнюс, 27 апреля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. На авиабазе НАТО в Шяуляй сегодня, 27 апреля, приземлились два американских истребителя F-22 Raptor, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эти самолеты, прилетевшие в Литву с базы Королевских ВВС Лейкенхит в Великобритании, будут осуществлять миссию патрулирования над Балтийским морем.

Цитата из к/ф «Парк юрского периода». Реж. Стивен Спилберг. 1993. США Пара рапторов

США выполняет обещание наращивать вооружение на территории восточных членов НАТО, объявили сегодня литовские чиновники, встречающие экипажи истребителей. Они добавили, что «истребители F-22 Raptor почти невозможно выследить при помощи радара, а эти самолеты такие передовые, что Конгресс США запретил создавшей их компании Lockheed Martin продавать их».

За прибытием истребителей наблюдала и президент Литвы Даля Грибаускайте. Самолеты приземлились на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй, откуда осуществляется миссия воздушной полиции НАТО.

Истребители F-22 Raptor начали эксплуатировать в 2005 году. Его боевое крещение произошло в сентябре 2014 года, когда они участвовали в налетах в Ираке и Сирии.

У ВВС США около 180 истребителей F-22 Raptor.

26 апреля два самолета такой же модели приземлились в Румынии.

В сентябре 2015 года два таких истребителя ненадолго приземлились в Эстонии и Польше. Правда, в Эстонии визит был лишь символическим — через несколько часов F-22 вернулись на базу в Германию.

Ранее в апреле российские истребители Су-24 несколько раз пролетели очень близко к американскому эсминцу USS Donald Cook, который по Балтийскому морю направлялся в Клайпедский порт.