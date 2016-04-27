Ашхабад, 27 апреля, 2016, 18:12 — ИА Регнум. В 2016 году сельхозпроизводители Туркмении планируют заготовить 1,6 млн тонн пшеницы, часть которой впоследствии будет направлена на экспорт. Об этом сообщило туркменское государственное информационное агентство.

Kimberly Vardeman Хлопковое поле

Наибольшее количество пшеничного зерна, согласно прогнозам, будет заготовлено в Ахалском и Марыйском велаятах (областях — прим. ИА REGNUM ): 450 тыс. тонн и 380 тыс. тонн, соответственно. Затем следуют Лебапский велаят — 350 тыс. тонн, Дашогузский велаят — 300 тыс. тонн и Балканский велаят — 120 тыс. тонн.

Также за счет внедрения новых эффективных методов подготовки семян к севу и более качественной их обработки туркменские фермеры намерены в 2016 году увеличить объем собранного хлопка до 1,05 млн тонн.

«Наряду с этим, действенные меры предпринимаются в целях дальнейшей диверсификации сельхозпроизводства. В наиболее подходящих по почвенно-климатическим условиям регионах — Дашогузском и Лебапском велаятах — выращивается рис, в Марыйском и Балканском велаятах — сахарная свекла. В целом же по стране под картофель, другие овощные, а также бахчевые культуры отведено 27 770 гектаров земли», — подчеркнули в госиздании.

Отметим, что ранее целый ряд известных мировых компаний, среди которых IKEA, H&M, Zara, Lee, Wrangler и Mango, заявили о прекращении сотрудничества с туркменским текстильным комбинатом «Turkmenbashy Jins Kompleksi» из-за протестов группы правозащитников, торговых объединений и инвесторов, обвинивших власти Туркмении в использовании детского труда при уборке хлопка и оказании давления на местных сельхозпроизводителей, выращивающих хлопок.