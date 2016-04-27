Киев, 27 апреля, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппо на своей страничке в соцсети Facebook прокомментировала сообщения СМИ о якобы его отъезде в Аргентину после отставки.

Иван Шилов ИА REGNUM

По ее словам, это «весеннее обострение у буйных». «Фантазия на высоте», — написала Лаппо, посетовав, что «если бы еще так и с умом». «История с Чечней никого ни чему не научила», — заключила пресс-секретарь, отметив, что сообщения о бегстве политика появились в российских СМИ.

Ранее украинские СМИ начали розыск Яценюка после того, как тот совсем перестал появляться на публике — его соратники по «Народному фронту» видел своего лидера последний раз в день отставки.

Яценюка безуспешно пытались разыскать в его киевской квартире и на даче. Некоторые депутаты «Народного фронта» рассказали, что бывший премьер-министр покинул страну, и, по непроверенным данным, может уже находится в Аргентине.