Тюмень, 27 апреля, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Тюменские полицейские в Белгородской области задержали брачного афериста. Под подозрение в намеренном обмане женщин попал гражданин 1987 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УМВД.

Регистрация брака. Эдмунд Лейтон. 1880-е

По версии следствия, этот человек знакомился с женщинами, входил к ним в доверие, и, после непродолжительного общения, высказывал намерение жениться. Будущий жених, обещая горы золотые, просил своих суженых взять кредит в банке на развитие дальнейшего семейного бизнеса. Когда невесты получали кредит, несостоявшийся супруг скрывался с деньгами в неопределённом направлении.

В настоящее время в полицию обратились две обманутые тюменки, но есть основания полагать, что брошенных невест гораздо больше. Полицейские следователи возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. По решению суда «жених» заключен под стражу.

Разбитые брачными аферистами женские сердца можно собирать по всей России. В конце марта иркутскими полицейскими был задержан 40-летний мужчина, который обещал жениться сразу трём жительницам Ангарска.

Следствие установило его алгоритм корыстного обольщения: знакомился на сайте знакомств, клялся в любви, встречался, представляясь бизнесменом, испытывающим временные финансовые трудности; дамы для поправки его мифического бизнеса брали кредит в банке; получив из их рук деньги, «жених» исчезал. Теперь задержанный предстанет перед судом в Ангарске, а после оглашения приговора его этапируют в Новгородскую область, где за совершение аналогичных преступлений в его отношении возбуждено еще восемь уголовных дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Порой алчным обольстителям даже не нужно встречаться с жертвами их чар. Так, 17 марта в полицию Саянска (Иркутская область) обратилась 68-летняя местная жительница, которая перевела свыше 1,5 миллиона рублей брачному аферисту из Африки. Он представился женщине высокопоставленным иностранным военным в отставке, предлагал руку и сердце… виртуально.