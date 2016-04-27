Белгород, 27 апреля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В городе Старый Оскол (Белгородская область) возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, по предварительным данным, 29-летний мужчина застрелил самку зайца-русака, которая в скором времени должна была принести приплод.

Лиса и заяц. Иоганн Хофнер. 1866

Полицейским о правонарушителе сообщили лесничие. Задержали его на территории охотничьего хозяйства. Как выяснилось, подозреваемый незаконно охотился на животное, отстрел которого запрещен в весенний период. Тушка убитого животного была обнаружены в салоне машины мужчины. Также у него изъяли ружье, из которого, предположительно, и была убита зайчиха.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконная охота». Максимальное наказание, которое предусмотрено этой статьей, — лишение свободы на срок до шести месяцев.