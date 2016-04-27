Тула, 27 апреля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Оправдательный приговор, который ранее городской суд вынес по делу в отношении бывшего главного врача МУЗ «Новомосковский родильный дом» Елены Козиной, отменен 27 апреля решением Тульского областного суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Суд

Согласно материалам дела, Козина обвинялась в том, что в течение почти трех лет, с января 2008 по ноябрь 2010 года присваивала себе средства, которые выделялись по нацпроекту «Здоровье» региональным отделением Фонда соцстрахования РФ для оплаты труда медиков, которые оказывали помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовой период. Всего, по данным следствия, сумма ущерба составила более 270 тыс. рублей. Всего Козиной инкриминировалось 24 эпизода мошенничества.

Сама Козина вину не признала. В феврале 2016 года Новомосковский городской суд вынес оправдательный приговор по делу, не обнаружив в ее действиях состава преступления. Согласно выводам суда, Козина оказывала помощь роженицам, а потому — имела право на получение выплат.

Прокуратура решение городского суда обжаловала. Сегодня, 27 апреля, судебной коллегией по уголовным делам Тульского областного суда указанный оправдательный приговор отменен из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.

Добавим, что Елена Козина в 2009—2012 годах являлась главой Новомосковска, а сейчас работает главным врачом Тульского областного перинатального центра.