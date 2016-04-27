Санкт-Петербург, 27 апреля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Мать 11-летней девочки, ученицы 5 класса, в одиночестве и без билета улетевшей в Санкт-Петербург, потребует компенсации от московского аэропорта Внуково и авиакомпании «Россия», сообщили в комитете по соцполитике Санкт-Петербурга.

Цитата из к/ф «Подкидыш». Реж. Татьяна Лукашевич. 1939. СССР Где ребёнок?

При этом стало известно, что сама мать не планирует приезжать за дочерью в Санкт-Петербург. Сейчас ребенок находится в приюте.

В управлении на транспорте МВД по северо-западу сообщили, что, если родители не приедут, то городские власти отправят девочку домой за свой счет.

А уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов настаивает на тщательном расследовании. По его мнению, в этом случае нарушения могли быть со стороны как авиаперевозчика, так и родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером сотрудники транспортного полиции санкт-петербургского аэропорта Пулково обнаружили в авиагавани несовершеннолетнюю девочку без сопровождения взрослых.

Как показала проверка, 11-летняя школьница из Москвы в одиночестве прилетела в Санкт-Петербург из Внуково, проникнув на борт с многодетной семьей.