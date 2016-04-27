Санкт-Петербург, 27 апреля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Семья 11-летней девочки Екатерины, самостоятельно прилетевшей в Петербург из Москвы, полная, на учете не стоит. Однако оба родителя не работают, а сама школьница часто прогуливала уроки. К матери ребенка будут применены санкции, вплоть до лишения родительских прав. Об этом сегодня, 27 апреля, журналистам сообщил глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава комитета по соцполитике рассказал, что 25 апреля Екатерина в Москве должна была пойти в школу, но выйдя во двор она, с ее же слов, встретила знакомого мальчишку 2,5 лет, гуляющего с отцом. Девочка узнала, что они летят в Санкт-Петербург и решила их проводить в аэропорт «Внуково». С её слов, там она прошла через все кордоны, неся на руках этого ребенка, и зашла на борт самолета. «При этом, согласно записям с камер видеонаблюдения, она прошла через все кордоны с многодетной семьей», — уточнил Ржаненков.

«По словам девочки, якобы стюардесса посадила её на свободное место в самолете после того, как оказалось, что трап уже отошел — она не смогла попрощаться и выйти из самолета. В самолете на нее никто не обратил внимания. Уже в аэропорту «Пулково» кто-то ей рекомендовал обратиться к информационной стойке, где как раз оказался сотрудник транспортной полиции. После 18:00 её привезли в приют «Транзит». Она находится в хорошем состоянии. Здоровая. Никаких проблем у нее нет», — рассказал Александр Ржаненков.

По словам Ржаненкова, комитет сразу вышел на мать девочки, которая «особенно не удивилась этой ситуации, но высказала претензии к авиакомпании». «Желания приехать у нее сначала не было. Затем мы вышли на органы опеки и попечительства Москвы, они с ней встречались и беседовали. На сегодняшний день она должна была приехать, но не смогла приобрести билеты. Она должна будет приехать с соответствующими документами, чтобы ей выдали ребенка. Мы и сами можем привезти ребенка в Москву, но при условии, если официально по каким-то причинам мать не может за ней приехать сама», — сообщил Ржаненков.

Выяснили в комитете и характеристику семьи. «У девочки есть старшая сестра 1999 года рождения. Семья полная, достаточно благополучная, по крайней мере, согласно документам школы. Родители не работают. Известно, что девочка не всегда посещала школу, были прогулы. Очевидно, это не стало поводом для проверок. По характеру Екатерина достаточно импульсивная. Переходный возраст — 14 мая ей будет 12 лет. Легко входит в контакт. Энергичная девчонка, по данным, которые мы получили», — подчеркнул глава комитета по соцполитике.

По словам Александра Ржаненкова, к этому вопросу подключился уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. «Наши сотрудники контактировали с ним, ему передали информацию, и он тоже этот вопрос контролирует», — сказал он.

Отметим, ранее детский омбудсмен сообщил в своем микроблоге в Twitter, что школьница совершила этот поступок по примеру одноклассника, который путешествовал таким образом неоднократно. «По словам Кати, прилетевшей «нелегально» в Санкт-Петербург, ее «надоумил» одноклассник, рассказав, что так путешествовал неоднократно», — написал Астахов.

«Сегодня нужно разбираться, как так могло случиться, что она прошла все правоохранительные структуры и надзирающие, которые должны интересоваться и билетами, и паспортами, и что ребенок несовершеннолетний. Почему никто на всех этих этапах озабоченность не проявил? Куда исчез этот мужчина, с которым она ехала? Кто это был? Много интересного. Самое главное, что ничего не случилось печального. Безусловно, не сомневаюсь, что к матери будут применены какие-то санкции: штрафы, может быть, лишение родительских прав или ограничение в правах. Это повод очень серьезный. Думаю, что в ближайшее время будет урегулирован вопрос с ее доставкой или приездом матери», — сообщил глава комитета по соцполитике.

По словам Ржаненкова, в приюте «Транзит» сегодня находится около 50 детей разных национальностей: африканцы, вьетнамцы, арабы, украинцы — в большей степени дети из стран бывшего Советского Союза.