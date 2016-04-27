Владикавказ, 27 апреля, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В РСО-Алания необходимо построить современный противотуберкулезный диспансер. Об этом заявил в ходе встречи с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Вячеслав Битаров, передает 27 апреля корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе беседы обсуждались вопросы организации системы здравоохранения в республике, в том числе первоочередные мероприятия по улучшению демографической ситуации. Руководитель региона проинформировал федерального министра о том, что в настоящее время 70% медицинских организаций РСО-Алания нуждаются в проведении капитального ремонта и реконструкции, что невозможно без финансовой поддержки федерального бюджета. Вячеслав Битаров также рассказал о том, что в республике напряженная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу, о чем свидетельствует показатель смертности населения от этой болезни.

«Заболеваемость туберкулезом детей — одна из самых высоких в Российской Федерации. Состояние и уровень материально-технической базы противотуберкулезной службы республики не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Диспансер функционирует с конца 40-х годов прошлого века без капитального ремонта и находится в аварийном состоянии», — отметил Вячеслав Битаров.

В свою очередь Вероника Скворцова, подчеркнув важность и остроту поднятых проблем, указала на необходимость принятия мер, направленных на стабилизацию ситуации, связанной с распространением туберкулеза в республике. В частности, достигнута договоренность о строительстве нового комплекса республиканского противотуберкулезного диспансера.

Как рассказали в администрации Вячеслава Битарова, в ближайшее время министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова планирует посетить Северную Осетию.

Отметим, что по информации управления Роспотребнадзора по РСО-Алания, до 50,2% увеличилось число больных с впервые установленным диагнозом туберкулеза, выявленным, в том числе флюорографическим обследованием. Своевременное проведение гражданами флюоробследования позволяет выявить болезнь на ранней стадии и оперативно лечить. Основными мероприятиями, предупреждающими распространение туберкулеза на территории Северной Осетии, являются организация раннего выявления больных, иммунизация детей, изоляция бактериовыделителей в специализированный противотуберкулезный диспансер и их эффективное лечение, проведение противоэпидемических действий в эпидемических очагах туберкулеза.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе реализуется программа «Развитие здравоохранения РСО-Алания на 2014−2020 годы» с важными для населения подпрограммами «Вакцинопрофилактика», «Предупреждение социально-значимых заболеваний, мероприятия по борьбе с туберкулезом». Кроме того, работает и региональная межведомственная комиссия по профилактике туберкулеза и борьбе с ним.