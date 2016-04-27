Волгоград, 27 апреля, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В Волгоградской области раскрыта преступная афера на миллиард рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД РФ 27 апреля, по подозрению в особо крупном мошенничестве уже задержаны пятеро подозреваемых. Под уголовное преследование попали сотрудники двух коммерческих организаций. В отношении них возбуждены сразу девять уголовных дел.

Цитата из м/ф «Ограбление по...». реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР Ограбление по-американски

Как пояснили в правоохранительном ведомстве, одно — по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), остальные — по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере организованной группой).

Организатором группы, по версии оперативников, является 49-летний житель города Волжского — руководитель двух коммерческих предприятий, осуществляющих грузовые перевозки и деятельность по разработке каменных карьеров. Также в группу входили 34-летняя юрист и двое бывших руководителей этих предприятий, и волгоградец, ранее работавший в двух крупных банках.

«Установлено, что члены группы на протяжении двух лет для получения кредитов предоставляли в банки заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии организаций», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что таким образом они похитили из банков почти 1 млрд рублей.

В ходе обысков в жилищах и офисах организаций оперативники изъяли финансовые документы, банковские карты, в том числе иностранных банков, черновые записи.

В настоящее время организатор и активный участник группы находятся в СИЗО. Суд избрал в отношении них меру пресечения под стражу. Остальные члены группы обязаны подпиской о невыезде.