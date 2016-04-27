Владимир, 27 апреля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Во Владимире 28 апреля начнется отключение жилых домов от отопления. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, 27 апреля мэр Андрей Шохин подписал постановление о завершении отопительного сезона.

Весна. Александр Дейнека. 1947

«Решение принято в связи с устойчивой теплой погодой и установившейся в городе среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов. В соответствии с постановлением центральное отопление в квартирах владимирцев начнут отключать с 28 апреля 2016 года», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM отмечает, что во Владимире отопительный сезон заканчивается позже, чем во многих других городах ЦФО. Так, в Брянске и в Тамбове отопительный сезон закончился 11 марта, в Воронеж отопление начали отключать 12 апреля.