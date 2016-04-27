Киев, 27 апреля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. На должность исполняющего обязанности главы министерства здравоохранения Украины выдвинут бывший заместитель министра здравоохранения Виктор Шафранский. Об этом 27 апреля сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

ru.torange.biz Очередной укол

«Сегодня правительство назначило Виктора Шафранского исполняющим обязанности министра здравоохранения. Ждем от Верховной рады назначения министра», — отметил Розенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле при назначении Кабмина Владимира Гройсмана министр здравоохранения не был избран — сразу несколько кандидатов отказались от этого поста. Ранее Шафранский занимал должность директора представительства фармацевтической компании «Ипсен Фарма» (Франция) на Украине, а также пост директора представительства фармацевтической компании «Новартис Фарма» (Швейцария) на Украине. Кроме того, украинские СМИ отмечают, что Шафранский сейчас является совладельцем фармкомпании «Калина медицинская производственная компания».

25 апреля премьер Гройсман заявил, что его правительству удалось сделать первые шаги для разрушения монополии на рынке медикаментов.

«Нам удалось разблокировать и поставки международных организаций, которые кое-кто хотел в Украине заблокировать. Процесс поставок уже начался, на прошлой неделе было принято решение, которое делает первые шаги по разрушению монополии на рынке лекарств», — отметил он. «Это означает, что лекарства из Европы, Америки, из других качественных по состоянию жизни стран мы сможем поставлять на Украину без каких-либо преград. Раньше это все было просто заблокировано и скорумпировано», — подчеркнул Гройсман.