Звенигород, Московская область, 27 апреля, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Памятник народной артистке СССР Любови Орловой будет изготовлен в подмосковном Звенигороде. Фигура актрисы будет исполнена в натуральную величину из бронзы. Скульптор Александр Рожников уже приступил к созданию памятника, сообщает РИАМО.

Любовь Орлова в молодости

По словам скульптора, эскиз проекта уже утвержден, а создание памятника вышло на стадию лепки. Технический процесс начнется лишь после утверждения родственниками актрисы и администрацией Звенигорода.

«Когда представители администрации и ближайшая родственница Нона Голикова, внучатая племянница Любови Петровны, примут работу в натуральную величину в глине, начнется уже технический процесс, то есть формовка в гипсе, отвоз данной композиции в комбинат художественного литья, где она будет переведена в воск. После авторской проработки по воску она будет отлита в бронзе, и потом будет идти обработка бронзы: шлифовка, полировка, потенировка и так далее», — пояснил Рожников.

Как отметил скульптор, памятник будет представлять стоящую Орлову в позе из фильма «Цирк». На ее голову будет надет цилиндр с пером — элемент другого киношедевра актрисы. Общий размер бронзово-гранитной композиции составит 3,3 метра. Памятник будет установлен у здания культурного центра имени Любови Орловой в Звенигороде.

Отметим, что ранее министр культуры Московской области Оксана Косарева сообщила, что памятник актрисе могут открыть 27 августа 2016 года.