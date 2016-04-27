Благовещенск, 27 апреля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на заседании госкомиссии по запуску космического корабля «Союз-2.1а» с тремя спутниками с космодрома Восточный заявил, что на технические сбои необходима своевременная реакция, сообщают «Вести».

vostokdrom.ru Космодром «Восточный»

По его словам, если сбои связаны с разгильдяйством и недостаточным контролем, нужно понять, как в таких случаях идет «разбор полетов». «Конечно, нужно будет делать выводы», — сказал Путин.

Он пояснил, что выслушает доклады членов комиссии своим руководителям и попытается разобраться, какие выводы необходимо сделать. Исходя их этого глава государства выстроит свои планы относительно ближайшего запуска с Восточного.

Путин также выразил благодарность тем, кто добросовестно работал на космодроме, — по его словам, нормативы по строительству Восточного выполнены. Он отметил, что срыв пуска с Восточного связан не с состоянием космодрома, а «с ракетным комплексом».

«Россия остается лидером по количеству пусков — это хорошо, но то, что мы сталкиваемся с большим количеством сбоев, — это плохо, и должна быть своевременная реакция», — заявил президент РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 1,5 минуты до первого старта ракеты-носителя с космодрома «Восточный» автоматика дала отбой. Запуск ракеты «Союз-2.1а» должен был состояться в 5:01 по московскому времени. Резервная дата запуска установлена на 28 апреля.

Руководство Роскосмоса заявило, что причиной отмены запуска ракеты не является человеческий фактор, а подобные ситуации возможны, так как со стартового комплекса и космодрома в целом запуски ракет еще не осуществлялись.