Ростов-на-Дону, 27 апреля, 2016, 17:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вынесен приговор гражданину Киргизии, пытавшемуся встать в ряды ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ИА REGNUM). Вазген Заргарьян Северо-Кавказским окружным военным судом приговорен к двум года и шести месяцам колонии общего режима. Об этом И ИА REGNUM проинформировали 27 апреля в облпрокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

Вазген Заргарьян признан виновным в приготовлении к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ. Кроме того, доказана его вина в приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.

Согласно материалам дела, принял решение примкнуть к боевикам Заргярьян в марте 2014 года. Попытки проникнуть на территорию Сирии он предпринимал несколько раз. Но все они оказались неудачными. Поймали гражданина Киргизии в июне 2015 года в Ростове-на-Дону.

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