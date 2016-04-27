Челябинск, 27 апреля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. В Челябинской области уменьшилось число участников праймериз. Менее чем за месяц до дня предварительного голосования с дистанции сошли трое ранее зарегистрированных участников. Как сообщили 27 апреля в региональном отделении партии «Единая Россия», причиной для аннулирования регистрации стали личные заявления кандидатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг партии «Единая Россия»

«Решение не участвовать в предварительном голосовании приняли Михаил Гризодуб, Марина Поддубная и Александр Майоров. Таким образом, число зарегистрированных участников предварительного голосования на Южном Урале составило на среду, 27 апреля, 80 человек», — пояснили в региональном партийном отделении.

Причины принятия такого решения не объясняются, но председатель оргкомитета, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш отметил высокую активность этих участников предварительного голосования и положительные отклики избирателей, поступившие после проведенных встреч.

«Несмотря на то, что данные участники не будут больше участвовать в этой избирательной кампании, они остаются членами нашей команды, мы будем и дальше привлекать их для участия во всех мероприятиях, которые проводит Партия на Южном Урале, — подчеркнул председатель оргкомитета.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий праймериз партии «ЕР» в регионе проходил год назад, в июне 2015 года и были приурочен к выборам депутатов в Законодательное собрание области. Тогда участником праймериз был даже губернатор региона. Борис Дубровский принимал участие в предварительном голосовании как претендент на место в тройке лидеров областного отделения партии «Единая Россия».

Днем предварительного голосования в текущем году станет 22 мая. В настоящий момент участники праймериз встречаются с избирателями и проводят дебаты. Сами же выборы в Государственную думу ФС РФ седьмого созыва назначены на 18 сентября 2016 года. Они пройдут по смешанной системе: 225 мандатов будут распределены между кандидатами от победивших партий, еще 225 — между одномандатниками.

Отметим, праймериз в Челябинской области отметился несколькими скандалами. В частности, один из кандидатов в ходе дебатов выступил с антисемитскими высказываниями.