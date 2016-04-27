Донецк, 27 апреля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Киев отказывается выполнять Минские соглашения, срывая обмен пленными. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя результаты работы подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Освобождённые пленные. Апрель 1945

«Киев продолжает игнорировать выполнение Минских соглашений и Комплекса мер и всякий раз, делая один шаг вперед, тут же возвращается на два шага назад. Киев продолжает мошенничать», — сказал Захарченко.

По его словам, украинская сторона пытается выменять своих силовиков на людей, порой непричастных к конфликту.

«К примеру, показав с одной стороны свою готовность к обмену пленными, с другой стороны проигнорирует шестой пункт соглашений: обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». По большому счету, Киев пытается выменять у нас своих силовиков, взятых в плен с оружием в руках, на людей, порой непричастных к конфликту и задержанных украинскими спецслужбами по совершенно надуманным поводам», — рассказал Захарченко.

Он сообщил, что в украинских тюрьмах остаются тысячи сторонников ДНР, «отбывающих срок исключительно по политическим мотивам».

Захарченко считает, что Киев блокирует выполнение 5-го и 6-го пунктов Комплекса мер (амнистия и обмен пленными по принцип «всех на всех»).

Сегодня же представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко отметила, что в Минске на встрече подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе представители ДНР и ЛНР сорвали обмен пленных по формуле «25 на 50».

«Они так и не дали нам ответа на наши предложения, а сейчас требуют амнистировать причастных к терактам в Одессе и Харькове», — информирует Геращенко.