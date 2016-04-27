Москва, 27 апреля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий регионы обеспечивать бесперебойное функционирование «Вечных огней» и «огней памяти», внесли в Госдуму активисты ОНФ, депутаты Ольга Тимофеева и Андрей Красов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь у могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду

В связи с тем, что мемориал «Вечный огонь» фактически является одним из видов мемориалов, посвященных памяти павших при защите Отечества, авторы предлагают закрепить в законодательстве понятие «Вечный огонь» как составную часть мемориального сооружения, на котором обеспечивается постоянное горение от магистрального газопровода, а также «Огонь памяти» как составную часть мемориального сооружения, на котором огонь зажигается по временной схеме от газобаллонного оборудования в установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядке.

Законопроектом также уточняются полномочия федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления по учету и сохранению таких мемориальных сооружений.

В частности, устанавливается, что на мемориалах, содержащих «Вечный огонь», обеспечивается постоянное горение огня, а на мемориалах, содержащих «Огонь памяти», огонь зажигается в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Депутаты также приводят данные органов госвласти регионов: к настоящему времени обеспечено бесперебойное функционирование мемориалов «Вечный огонь» от магистрального газопровода (21% от общего количества), также в период юбилейных торжеств, посвященных празднованию 70-летней годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, было обеспечено функционирование мемориалов от газобаллонного оборудования (79% от общего количества). Общее количество мемориалов, функционирующих от магистрального газопровода и от газобалоонного оборудования, на текущий момент насчитывает порядка 4 тыс. объектов, указали авторы.