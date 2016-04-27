Москва, 27 апреля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на сбои в ракетной отрасли должна следовать своевременная реакция.

vostokdrom.ru Запуск ракеты на космодроме «Восточный»

«Если это (сбои — ред.) связано с разгильдяйством, с недостаточным контролем над важными процессами, я хочу … посмотреть, как идет разбор полетов в таких случаях», — заявил российский лидер.

Он также отметил, что строительство космодрома, несмотря на проблемы, в целом выполнено в соответствии с заявленными нормативами, передает НТВ.

Путин также пообещал, что не будет вмешиваться в работу госкомиссии, выясняющей причины несостоявшегося запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а», но вернется, чтобы присутствовать на новом запуске.

Ранее представитель госкорпорации «Роскосмос» Игорь Буренков заявил, что перенос первого пуска ракеты с Восточного на сутки не является аварийной ситуацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пуск первой ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный перенесли на сутки, на 28 апреля, по техническим причинам. Президент РФ наблюдал за неудавшимся стартом. После отмены он решил задержаться на космодроме.