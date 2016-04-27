Москва, 27 апреля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Мосгордума в окончательной редакции приняла закон закона города Москвы «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона города Москвы от 21 октября 2015 года № 59 «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год», согласно которому часть средств ФОМС потратят на переподготовку медицинских работников и закупку и ремонт высокотехнологичного оборудования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснили в пресс-службе столичного парламента, после принятия законопроекта в первом чтении, 23 марта 2016 года, поправок к документу не поступило. Данной мерой столичное законодательство приводят в соответствие с федеральным.

«При этом никаких дополнительных затрат и рисков для бюджета города, по утверждению разработчиков законопроекта, он не несет. Речь идёт о средствах, которые уже поступают от страховых компаний в бюджет фонда в виде штрафов и финансовых санкций, примененных в отношении медицинских организаций», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в октбяре 2015 года депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете городского фонда ОМС. Так, согласно документу, объем доходов бюджета фонда составляет 193 млрд 313 млн 145,9 тыс. рублей.