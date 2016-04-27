Рязань, 27 апреля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Рязанской области жители новых домов не будут платить взносы на капитальный ремонт в течение года с момента сдачи дома и включения его в реестр ремонтируемых зданий. Такое решение 27 апреля приняла Рязанская областная дума, сообщает «Рязанской городской сайт».

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Это время жильцы должны будут потратить на оформление все документов и выбор способа оплаты капитального ремонта — рязанцы должны будут решить, собирать ли деньги на специальный счет или передавать региональному оператору.

Кроме того, депутаты приняли поправки, согласно которым расширился перечень работ при проведении капитального ремонта. Теперь в него включены переоборудование кровли для улучшения вентиляции, а также замена внутридомовых инженерных сетей.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2016 году облдума приняла решение ввести компенсацию возможность компенсации 100% затрат на капитальный ремонт одиноким людям старше 80 лет. Кроме того, в законе указано, что одиноко проживающие люди, которым исполнилось 70 лет, получат компенсацию расходов на капремонт в размере 50%.