Жителей рязанских новостроек на год освободили от платы за капремонт
Рязань, 27 апреля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Рязанской области жители новых домов не будут платить взносы на капитальный ремонт в течение года с момента сдачи дома и включения его в реестр ремонтируемых зданий. Такое решение 27 апреля приняла Рязанская областная дума, сообщает «Рязанской городской сайт».
Это время жильцы должны будут потратить на оформление все документов и выбор способа оплаты капитального ремонта — рязанцы должны будут решить, собирать ли деньги на специальный счет или передавать региональному оператору.
Кроме того, депутаты приняли поправки, согласно которым расширился перечень работ при проведении капитального ремонта. Теперь в него включены переоборудование кровли для улучшения вентиляции, а также замена внутридомовых инженерных сетей.
ИА REGNUM напоминает, что в марте 2016 году облдума приняла решение ввести компенсацию возможность компенсации 100% затрат на капитальный ремонт одиноким людям старше 80 лет. Кроме того, в законе указано, что одиноко проживающие люди, которым исполнилось 70 лет, получат компенсацию расходов на капремонт в размере 50%.