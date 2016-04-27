Лиски, Воронежская область, 27 апреля, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Один человек погибли, еще двое пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Лисках Воронежской области 27 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГУ МВД.

Robert Howel Автомобильная авария

Авария произошла около 14:30 на улице Первомайской. По предварительным данным, 22-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский ПАЗ.

В результате водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Двое пассажиров автобуса после аварии обратились за медпомощью.

Добавим, что за минувшие сутки, 26 апреля, в регионе было зарегистрировано 124 ДТП. Два человека погибли, восемь получили травмы.