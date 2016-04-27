Владикавказ, 27 апреля, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта в РСО-Алания продолжают отслеживать ситуацию с получением полисов ОСАГО. Как передает 27 апреля корреспондент ИА REGNUM, в региональном отделении ОНФ открыта «горячая линия», куда поступают жалобы автовладельцев, которые по разным причинам не могут получить автостраховку.

socbjuro.ru ОСАГО

Навязывание дополнительных услуг без всяких причин и большие очереди у офисов с раннего утра — об этом автовладельцы сообщают представителям Общероссийского народного фронта. Есть претензии у людей и к работе агентов страховых компаний. По утверждениям автолюбителей, агенты затягивают процесс, а иногда просто отказываются оформлять полисы ОСАГО для владельцев автомобилей мощностью до 100 и 120 лошадиных сил, так как последние самые недорогие. При этом страховщики ссылаются на технические проблемы при обращении к базам данных Российского союза автостраховщиков.

«Звонившие к нам автовладельцы отмечали, что некоторые страховые компании, в течение первых двух недель после нашей с ними встречи стали работать без нареканий, но потом опять пошли жалобы. Из всех действующих на сегодня в республике организаций лишь в одной нет навязывания дополнительных услуг, проводится нормальный расчет стоимости полиса, правда все это проходит с большими очередями и затяжным периодом выдачи автостраховки. По остальным страховым компаниям никаких положительных сдвигов не наблюдается», — пояснил член регионального штаба ОНФ в РСО-Алания Алан Алдатов.

Напомним, что на «горячую линию» ОНФ уже поступило более 70 жалоб. Собранную информацию о ситуации на рынке ОСАГО «фронтовики» передадут в Центральный Банк России, который является регулятором страховых компаний и обладает полномочиями оказывать воздействие на центральные офисы компаний. Кроме того, данный отчет будет направлен в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру республики.