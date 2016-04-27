Киев, 27 апреля, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В 2016 году на Украине из-за повышения цен на газ количество жилищных субсидиантов возрастет на 1 млн и составит около 6,5 млн хозяйств. Об этом 27 апреля заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Газовая конфорка

По его словам, в бюджете Украины на этот год заложено 35 млрд грн на выплату таких субсидий.

«Будет рост числа субсидиантов. На сегодняшний день она составляет 5,4 млн домохозяйств. Это может быть количество, по нашим подсчетам до 6,5 млн домохозяйств, но надо понять, что совершенствование субсидии не дает на сегодняшний день угрозы для того, чтобы те люди, которые имеют право на такую помощь от государства, ее не получили», — сказал Зубко.

Он сообщил, что в 2015 году правительство потратило 153 млрд грн на энергетические субсидии, из которых только 25 млрд грн были направлены на субсидирование населения. Зубко уточнил, что основной объем субсидий был направлен теплогенерирующим предприятиям и их использование сложно проконтролировать.

В свою очередь, сегодня же во время «круглого стола» в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко дал прогноз, что после повышения тарифов на газ и, соответственно, услуг на теплоснабжение количество заявителей на получение субсидий может вырасти на 50%.

Он считает, что 35 млрд грн, которые заложены в бюджете Украины на выплату субсидий может не хватить.

«Если не растут доходы населения, то такое население не сможет оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Прямой зависимости нет, но количество субсидиантов после поднятия цены на газ может вырасти на 50%», — считает Музыченко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине опять резко дорожает газ, соответствующее решение принято в соответствии с обязательствами перед МВФ.