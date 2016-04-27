Саранск, 27 апреля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. В течение месяца — до конца мая текущего года задолженность по зарплате в отношении игроков футбольного клуба «Мордовия» будет погашена. Об этом заявил старший советник главы республики, председатель Совета членов НП ФК Станислав Лысов в рамках встречи с футболистами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба.

fc-mordovia.ru Игроки «Мордовии»

По словам Лысова, выплаты начнутся с завтрашнего дня — 28 апреля. Он заверил, что заработная плата за апрель и май будет выплачена в срок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне игроки команды «Мордовия» не вышли на очередную тренировку в связи с задержкой зарплаты.

Задержки выплат заработной платы в ФК «Мордовии» начались еще в прошлом году. На текущий момент руководство должно игрокам зарплату за три месяца. Стоит отметить, что оно не выполнило свое обещание расплатиться с футболистами до 25 апреля.