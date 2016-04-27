Минск, 27 апреля, 2016, 17:28 — ИА Регнум. «Народное волеизъявление, по сложившейся практике, должно пройти в абсолютно демократичной и спокойной атмосфере и, самое главное, на высочайшем организационном уровне, как это у нас всегда было», — заявил 27 апреля Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования избирательного процесса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«По итогам совещания Александр Лукашенко согласился с датой 11 сентября для проведения выборов в Палату представителей Национального собрания. Что касается выборов в Совет Республики Национального собрания, предполагается, что они пройдут поэтапно с 18 июня по 18 сентября нынешнего года. Официальный старт избирательной кампании планируется дать 7 июня», — сказано в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

Отметим, что выборы не сводятся к процедуре голосования, которая является одним из этапов избирательного процесса. Похоже, в Администрации президента считают иначе, и такого же мнения придерживается оппозиция, публикующая списки членов ППНС до даты голосования, причём списки эти почти полностью совпадают с официальными итогами Центризбиркома.

Лукашенко поручил уделить особое внимание формированию избирательных комиссий, «в состав которых должны войти достойные представители трудовых коллективов, политических партий и общественных объединений», сказано в официальном сообщении. Бессменный руководитель постсоветской республики также отметил: «По традиции в страну приедут и международные наблюдатели. Ограничивать их количество нам не следует».

В своём выступлении на совещании Лукашенко прокомментировал целесообразность изменений белорусских процедур на основе поступивших предложений по совершенствованию избирательного процесса, в том числе на основе рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и межведомственной экспертной группы. Он отметил: «Отдельные, наверное, могут быть реализованы сейчас, другие — в дальнейшем, при корректировке норм Избирательного кодекса».

«Нельзя забывать, что в избирательной кампании мы обязаны руководствоваться прежде всего собственным законодательством. Ни под кого подстраиваться не надо», — заявил руководитель постсоветской республики. По его мнению, белорусское избирательное законодательство соответствует международным принципам и учитывает сложившиеся в Белоруссии правила и традиции проведения выборов.

«По крайней мере, наше законодательство не хуже, чем у других государств, где проходили соответствующие выборы, которые были признаны международными структурами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Белоруссии прошла президентская кампания, по итогам которой Александр Лукашенко продлил своё бессменное (с 1994 года) пребывание в президентском кресле ещё на пятилетку. ОБСЕ не признало данную кампанию (как и все предыдущие за 20 лет, в том числе парламентскую 2014 года) соответствующей европейским стандартам выборов, на что Лукашенко в очередной раз заявил, что таких стандартов не существует вовсе. Заключение ОБСЕ нисколько не помешало Евросоюзу резко сократить санкционные списки, расширенные после президентской кампании 2010 года.