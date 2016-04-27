Киев, 27 апреля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. По состоянию на 27 апреля текущего года объемы экспорта зерна из Украины в 2015/16 маркетинговом году (с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года) составили 33,3 млн. тонн, информирует пресс-служба правительства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арифметика

Согласно информации Кабмина, из этого объема пшеницы — около 14,0 млн. тонн, ячменя — 4,1 млн. тонн, кукурузы — 15,0 млн. тонн. Кроме того, объемы экспорта муки составляют около 260 тыс. тонн, что в пересчете на зерно составляет около 350 тыс. тонн пшеницы.

Отдельно подчеркивается, что объемы экспорта зерна в апреле текущего года уже составили 2708 тыс. тонн, что уже является наивысшим показателем для апреля за всю историю государства (в 2014/15 МГ — 2624 тыс. тонн).

Отметим, что осенью 2015 года на тот момент глава украинского Минагропрома Алексей Павленко заявил, что в 2015—2016 маркетинговом году Украина продаст 36 млн тонн зерновых. Первое место в новом МГ займут США — 84,5 млн тонн, второе — страны ЕС с 42 млн тонн. По мнению экспертов, Украина вышла на такие объемы экспорта во многом из-за кукурузы и благодаря Китаю, который в этом году закупил рекордный объем кукурузы на Украине.