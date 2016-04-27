Москва, 27 апреля, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий процедуру принятия решения о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям, внес в Госдуму депутат Владимир Плигин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля. Сейчас такие решения принимаются на основании проверки материалов уголовных и административных дел. Вместе с тем, отмечает автор, участились случаи, когда при необходимости получения информации из зарубежных государств уполномоченные органы этих государств предоставляют материалы в сроки, не позволяющие соблюсти требования законодательства Российской Федерации, либо не предоставляют их вовсе.

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В связи с этим предлагается установить, что в случае невозможности получения материалов уголовных и административных дел в связи с их утратой либо неполучением в течение шести месяцев необходимых сведений от уполномоченных органов иностранного государства заинтересованные лица или общественные организации могут обратиться в органы прокуратуры с заявлением о признании подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации детей, находившихся вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, а также о признании пострадавшими от политических репрессий детей, супругов, родителей репрессированных лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно, и самостоятельно представить подтверждающие материалы.

Органы прокуратуры с привлечением по их поручению органов государственной безопасности и органов внутренних дел проверяют представленные материалы, составляют заключения и выдают справки о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий.

Такое регулирование, с одной стороны, «предоставит дополнительный механизм реализации лицами своих прав в рамках закона, а с другой — позволит избежать злоупотребления правом равно как и необоснованной широты дискреции уполномоченных органов».