Москва, 27 апреля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Мосгордума на заседании 27 апреля приняла в окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в Закон города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Как прокомментировал журналистам глава столичного парламента Алексей Шапошников («Единая Россия»), поправки в городском законодательстве предусматривают увеличение расходов бюджета на 2016 год по наиболее важным социальным направлениям на 104 млрд 277,3 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Принятые изменения в столичный бюджет подтверждают, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, городские власти выполняют все свои социальные обязательства перед москвичами, уделяют особое внимание развитию приоритетных отраслей городского хозяйства. Все они предусматривают увеличение расходов бюджета по наиболее важным социальным направлениям», — заявил Шапошников.

Глава Мосгордумы отметил, что будет выделено прядка 3 млрд рублей на региональную социальную доплату для неработающих пенсионеров, проживающих в Москве более 10 лет. «Доплата уже увеличена с марта этого года на 2,5 тысячи рублей, и теперь будет финансово обеспечена», — пояснил он.

Также 4,7 млрд рублей будет направлено на адресную социальную помощь, 5,2 млрд рублей — на поддержку московских льготников по оплате услуг ЖКХ, 4 млрд рублей — на приобретение в собственность города 684 квартир в новостройках под переселение жителей из аварийных домов в Новой Москве. На 3 млрд рублей планируется увеличить ассигнования на социальные выплаты на строительство и приобретение жилья очередниками и порядка 6,5 млрд рублей выделят на проведение ремонтных работ более 5700 инженерных систем.

«Дополнительные средства будут направлены на реконструкцию Новокурьяновских и Люберецких очистных сооружений, которые были построены в середине прошлого века и давно не отвечают современным требованиям по очистке воды. Часть выделяемых средств пойдет также на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Троицкого и Новомосковского административных округов», — добавил Шапошников.

Кроме того, часть средств будет выделена на поддержку спорта. В частности, на обустройство территории СК Лужники выделят почти 1,7 млрд рублей.

Напомним, бюджет Москвы до 2018 года окончательно был принят Мосгордумой в ноябре 2015 года. Согласно документу, в 2016 общий объем доходов бюджета столицы составляет 1 трлн 598,9 млрд рублей, а расходов — 1 трлн 646,8 млрд рублей.