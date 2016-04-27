Владельцев ветхого жилья предлагают освободить от платы за капремонт
Москва, 27 апреля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Собственников помещений, признанных ветхими, предлагают освободить от уплаты взносов на капремонт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Вайнштейн.
Сейчас от уплаты взносов за капремонт освобождены собственники жилья, признанного аварийным, депутат предлагает дополнить законодательство аналогичной нормой относиетльно ветхого жилья. Автор законопроекта приводит определение ветхого здания, содержащееся в методическом пособии по содержанию и ремонту жилищного фонда. Согласно пособию, при ветхом состоянии «конструкции здания и здание в целом имеет износ: для каменных домов — свыше 70%, деревянных домов со стенами из местных материалов, а также мансард — свыше 65%, основные несущие конструкции сохраняют прочность, достаточную для обеспечения устойчивости здания, однако здание перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям».
Капитальный ремонт ветхих жилых помещений является финансово затратным и неэффективным, а для собственника ветхого и аварийного жилого помещения наступают неблагоприятные последствия в невозможности его использования в будущем, отмечает парламентарий. «Считается целесообразным наравне с собственниками аварийных помещений, исключить обязанность уплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт собственников ветхих помещений», — отмечает автор инициативы.