Москва, 27 апреля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Собственников помещений, признанных ветхими, предлагают освободить от уплаты взносов на капремонт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Вайнштейн.

prokuror.kaluga.ru Ещё бы платить за капремонт в таких условиях

Сейчас от уплаты взносов за капремонт освобождены собственники жилья, признанного аварийным, депутат предлагает дополнить законодательство аналогичной нормой относиетльно ветхого жилья. Автор законопроекта приводит определение ветхого здания, содержащееся в методическом пособии по содержанию и ремонту жилищного фонда. Согласно пособию, при ветхом состоянии «конструкции здания и здание в целом имеет износ: для каменных домов — свыше 70%, деревянных домов со стенами из местных материалов, а также мансард — свыше 65%, основные несущие конструкции сохраняют прочность, достаточную для обеспечения устойчивости здания, однако здание перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям».

Капитальный ремонт ветхих жилых помещений является финансово затратным и неэффективным, а для собственника ветхого и аварийного жилого помещения наступают неблагоприятные последствия в невозможности его использования в будущем, отмечает парламентарий. «Считается целесообразным наравне с собственниками аварийных помещений, исключить обязанность уплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт собственников ветхих помещений», — отмечает автор инициативы.