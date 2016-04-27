Владикавказ, 27 апреля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Власти РСО-Алания взяли под контроль ход лечения пациентов с пищевым отравлением в медицинских учреждениях республики. Как сообщает 27 апреля корреспондент ИА REGNUM, больницы посетили временно исполняющий обманности председателя правительства Таймураз Тускаев и руководитель Минздрава Северной Осетии Таймураз Ревазов, чтобы лично проконтролировать своевременность и качество оказания помощи людям.

Осетинская свадьба

Как отметил Ревазов, массовое отравление стало следствием употребления некачественной рыбы, которой угощали на свадьбе. Больные стали поступать в стационары вечером, 24 апреля. Больше двух десятков человек приняла Дигорская центральная районная больница, остальных разместили в клинической больнице скорой помощи и республиканской детской больнице города Владикавказа.

«Состояние всех больных на сегодняшний день удовлетворительное и не вызывает опасений. Пациенты получают все необходимое лечение. В стационарах имеются все медикаменты и препараты. Ситуация под контролем соответствующих служб и под пристальным вниманием руководства республики», — сказал Таймураз Ревазов.

Отметим, что в числе сорока пострадавших с диагнозом пищевое отравление в лечебные учреждения республики попали семеро детей. Все пациенты были гостями свадьбы, состоявшейся в минувшее воскресенье в городе Дигора.