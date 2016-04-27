В Воронеже украли парк
Воронеж, 27 апреля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Часть муниципального парка «Бульвар Патриотов» в Советском районе Воронежа оказалась в частной собственности. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Тот факт, что часть территории парка находится уже не в муниципальной, а в частной собственности, выявили прокуроры в ходе проверки соблюдения законодательства о муниципальной собственности. Установлено, что в кадастровую палату злоумышленники предоставили поддельные акты корректировки границ земельных участков, якобы согласованные администрацией города Воронежа. В результате сотрудники палаты произвели кадастровый учет участка, а затем право собственности на участок за физическим лицом было зарегистрировано управлением Росреестра.
Ущерб, причиненный городу, оценивается в миллион рублей.
Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы. Отделом по расследованию преступлений на территории Советского района Следственного управления УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В настоящее время, после вмешательства прокуратуры, похищенный участок возвращен в муниципальную собственность.
Это уже второй случай хищения земли на территории Воронежа, выявленный прокурорами за последнее время. В начале апреля стало известно о возбуждении уголовных дел по факту хищения из госсобственности двух земельных участков в поселке Сомово. Оформить и зарегистрировать право собственности преступникам также удалось по поддельным документам.