Воронеж, 27 апреля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Часть муниципального парка «Бульвар Патриотов» в Советском районе Воронежа оказалась в частной собственности. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Городской парк. Уильям Чейз. 1888

Тот факт, что часть территории парка находится уже не в муниципальной, а в частной собственности, выявили прокуроры в ходе проверки соблюдения законодательства о муниципальной собственности. Установлено, что в кадастровую палату злоумышленники предоставили поддельные акты корректировки границ земельных участков, якобы согласованные администрацией города Воронежа. В результате сотрудники палаты произвели кадастровый учет участка, а затем право собственности на участок за физическим лицом было зарегистрировано управлением Росреестра.

Ущерб, причиненный городу, оценивается в миллион рублей.

Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы. Отделом по расследованию преступлений на территории Советского района Следственного управления УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время, после вмешательства прокуратуры, похищенный участок возвращен в муниципальную собственность.

Это уже второй случай хищения земли на территории Воронежа, выявленный прокурорами за последнее время. В начале апреля стало известно о возбуждении уголовных дел по факту хищения из госсобственности двух земельных участков в поселке Сомово. Оформить и зарегистрировать право собственности преступникам также удалось по поддельным документам.