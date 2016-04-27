Донецк, 27 апреля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. На Донетчине в результате ночного обстрела КПП в районе пгт Еленовка число жертв среди мирного населения возросло до пяти, более 10 человек — ранены. Об этом 27 апреля на брифинге заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

militaryreview.su Боевики карательного батальона «Айдар»

«В результате этого жестокого обстрела погибло шесть мирных жителей, так как одна женщина была беременной. Свыше десяти мирных жителей получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что колонна гражданского автотранспорта была обстреляна из 120-мм и 82-мм минометов.

В то же время глава ДНР Александр Захарченко отметил, что ночной обстрел Еленовки стал «чудовищным подтверждением того, что Киеву не нужен мир на Донбассе».

«Это не просто нарушение Минских договоренностей — это демонстрация силы западным лидерам, которые выступили гарантами мирного урегулирования и в последнее время стали настаивать на выполнении Киевом Минских соглашений», — сказал Захарченко.

Он напомнил, что обстрел Еленовки произошел «сразу после визита в Киев высокопоставленного чиновника из США и требования от Киева выполнять свои обязательства в соответствии с комплексом мер».

«Киевские националисты уже заявили, что это предательство со стороны США, и не исключено, что обстрел Еленовки — это «ответ» от бандеровцев американским и европейским дипломатам. По данным нашей разведки, по ту сторону линии разграничения под Еленовкой стоят не ВСУ, а тербатальон «Айдар». Такого рода кровавые провокации — это вполне в стиле карательных батальонов», — добавил Захарченко.

В свою очередь в пограничной службе Украины заявляют, что по предварительной версии мирные граждане погибли под поселком Еленовка не от обстрела, а из-за подрыва автомобилей. Об этом 27 апреля заявил представитель Краматорского погранотряда Анатолий Коцюрба. Он подтвердил, что именно в результате взрыва двух автомобилей погибли четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля на Донетчине в 02:45 под обстрел попал КПП «Еленовка» (ДНР). В самой Еленовке были повреждены шесть жилых домов и местная больница.

Напомним, 26 апреля помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд прибыла в Киев. Пресс-служба украинской партии «Самопомощь» сообщила, что во время встречи с представителями парламентских фракций Нуланд заявила, что Госдеп США настаивает на том, что Украина должна внести изменения в Конституцию касательно «особого статуса» Донбасса, провести выборы на оккупированных территориях в ближайшее время, а также обеспечить амнистию. В СМИ назвали этот план «планом капитуляции Киева».