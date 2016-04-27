Ставрополь, 27 апреля, 2016, 17:09 — ИА Регнум.



Kurt Bauschardt Град

В Ставропольском крае угроза градобоев сохранится до 28 апреля включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

По данным Ставропольского Гидрометцентра до конца суток 27 апреля и 28 апреля на территории края ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал до 20 м/с.

МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с подтоплениями, нарушениями в работе дренажных систем, увеличением количества автоаварий, нарушениями в работе транспорта, ухудшением условий движения, повреждениями линий связи и электропередач, повреждениями кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

В сельскохозяйственном секторе возможны повреждения строений и сельскохозяйственных культур.

Напомним, накануне град на Ставрополье уничтожил более 25 тыс. га посевов на территории Кировского, Предгорного, Георгиевского и Кочубеевского районов края. Сумма ущерба уточняется.