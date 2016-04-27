Владикавказ, 27 апреля, 2016, 17:07 — ИА Регнум. На внеочередной сессии депутаты собрания представителей Моздокского района Северной Осетии вынесли вотум недоверия главе администрации местного самоуправления Владимиру Рубаеву. За принятое решение проголосовали 10 из 11 присутствующих на заседании депутатов. Что вынудило их пойти на конфликт с главой района? Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал 27 апреля председатель комиссии по законности и местному самоуправлению собрания представителей Моздокского района Алим Ибрагимов.

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Ситуация, которая давно назревала на территории нашего района, 22 апреля подошла к своему логическому завершению. Земли района подверглись распродаже и разбазариванию. Депутаты не стали далее терпеть все это и воспользовались своим законным правом. В результате вынесли вотум недоверия главе райадминистрации Владимиру Рубаеву, который занимал эту должность четыре года и четыре дня. Скажу, что ситуация порой доходила до абсурда. Один из таких эпизодов — уже набившая оскомину у моздокчан районная больница. Проигнорировав все градостроительные, санитарные нормы и правила, была отнята часть территории медучреждения для строительства торгового комплекса. Ряд депутатов собрания представителей, в числе которых был я, обратились в суд с заявлением о признании постановления о выделении земельного участка территории больницы незаконной. После нескольких судебных заседаний судья арбитражного суда вынесла решение о признании незаконным данного постановления главы. Однако Владимир Рубаев не согласился с этим решением и дал команду юридическому отделу администрации его обжаловать, что и было сделано в апелляционной инстанции в городе Ессентуки. После чего решение было отменено. Со своей стороны депутаты продолжили борьбу, и в январе 2016 года вышестоящая судебная инстанция в Краснодаре отменила вердикт, вынесенный в Ессентуках. Надеемся, что в ближайшее время в этом вопросе будет поставлена точка и участок будет возвращен больнице.

ИА REGNUM: Как известно, полковникмилиции в отставке Владимир Рубаев стал руководителем администрации местного самоуправления Моздокского района в апреле 2012 года. До этого он возглавлял комитет парламента РСО-Алания по законодательству, законности и местному самоуправлению. Ранее Рубаев продолжительное время работал начальником Моздокской районной милиции, откуда был переведен в аппарат МВД по Северной Осетии, где занимал должность заместителя министра. Как он стал главой администрации местного самоуправления?

Приход к власти нового главы администрации Моздокского района был встречен массовым недовольством со стороны населения в связи с грубейшими нарушениями Конституции РФ (ст. 32.2), закона «О местном самоуправлении» и устава муниципального образования Моздокский район. В местных СМИ, в частности, в газете «Моздокский вестник», при объявлении конкурса описывались одни условия, затем они грубейшим образом были изменены, чтобы дать шанс победить только нужному кандидату на должность главы. Из пяти претендентов к участию в выборах допустили одного и предложили депутатам района только кандидатуру Владимира Рубаева. За это нужно сказать отдельное «спасибо» прежнему руководству нашей республики.

ИА REGNUM: Депутаты, инициировавшие объявление вотума недоверия, были из разных партийных фракций?

За вотум недоверия проголосовали депутаты от КПРФ, «Единой России» и «Справедливой России». Этим людям небезразлична судьба Моздокского района, его жителей, и ради интересов общества, несмотря на огромное давление на каждого в отдельности со стороны окружения Рубаева, они вынесли справедливое решение. Восемь депутатов не пришли на сессию, наверное, у них были какие­-то причины. Но сейчас нужно не выяснять причины их неявки, а находить взаимопонимание и вместе работать над тем, чтобы изменить ситуацию в Моздокском районе в лучшую сторону: добиться улучшения социально-экономического положения жителей, развития инфраструктуры. А этого достичь можно только при тесной координации всех ветвей власти, благо, что на сегодняшний день новая республиканская власть уделяет немало внимания проблемам Моздокского района, чего не скажешь об их предшественниках. По уставу района функции главы администрации местного самоуправления переходят к его первому заместителю до проведения конкурса на должность главы.

Напомним, что временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Вячеслав Битаров подчеркнул, что сложившаяся в районе ситуация не может не вызывать озабоченность. «Конечно, республиканская власть обязана прислушаться к мнению депутатов, но есть определенные правовые процедуры, которые нужно соблюсти, для того чтобы данное решение приняло законную силу. В случае подтверждения судом легитимности решения, принятого депутатами собрания представителей Моздокского района, состоится конкурс на замещение вакантной должности главы районной администрации», — сказал руководитель региона.

Отметим, что Моздокский район является самым отдаленным от столицы Северной Осетии муниципальным образованием с населением около 90 тысяч человек. Район граничит с Кабардино-Балкарией, Чечней, Ингушетией и Ставропольским краем.