Минск, 27 апреля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В рамках V Московской конференция по международной безопасности 27 апреля министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков выступит с докладом о региональной безопасности и проведёт переговоры с коллегами из Ирана и Сербии, сообщает пресс-служба Минобороны постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На перепутье

В конференции примут представители военных ведомств из 79 стран мира, а также международных организаций, экспертного сообщества и академических кругов. На их обсуждение вынесены ключевые угрозы глобальной безопасности и возможные направления сотрудничества по противодействию им. Участники мероприятия обменяются мнениями по вопросам развития международного военного сотрудничества в области борьбы с терроризмом, а также обсудят роль военно-политических инструментов в поддержании региональной и глобальной безопасности.

Равков выступит с докладом на тему «Республика Беларусь. Миролюбивая политика, как ключевой аспект региональной безопасности». Также предусмотрено проведение главой Минобороны Белоруссии двусторонних переговоров с коллегами из Сербии и Ирана, «в рамках которых стороны обменяются мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, а также обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в секретариате ОДКБ состоялась встреча генсека организации Николая Бордюжи с делегацией Минобороны Сербии во главе с министром обороны Зораном Джорджевичем. «В ходе встречи обсуждались вопросы перспективного сотрудничества в военной сфере и вопросах безопасности между ОДКБ и Республикой Сербия. Стороны отметили заинтересованность в развитии контактов в этих сферах. Республика Сербия уже является наблюдателем в Парламентской Ассамблее ОДКБ», — сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Напомним, в 2014 году официальный Минск поддержал государственный переворот на Украине, признав легитимность мятежников, развязавших до сих пор длящуюся гражданскую войну. В 2015 году Александр Лукашенко, удовлетворяя чаяния прозападной оппозиции во время президентской кампании, выступил против размещения в Белоруссии российской военной авиабазы. В начале апреля официальный Минск отказал своему союзнику по ОДКБ в поддержке во время скоротечного военного конфликта в Нагорном Карабахе.