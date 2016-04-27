Белгород, 27 апреля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В Белгородской области общая стоимость инвестиционных инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению, составляет более 146 миллиардов рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента экономического развития, перечень утвержден губернатором Белгородской области Евгением Савченко.

customsforum.ru Импортозамещение

В перечень включено 86 инвестиционных проектов на общую сумму более 146 млрд рублей. В сфере агропромышленного комплекса области реализуется 30 инвестпроектов. К ним относится производство молока, овощей защищенного грунта, плодов и ягод, ферментированного соевого белка для кормов, проекты по строительству комбикормового завода, завода по переработке подсолнечника, сои и рапса, строительству свиноводческих комплексов, предприятий по производству мясопродуктов. Общая стоимость проектов в АПК составляет более 54,8 млрд рублей. В 2016 году дополнительно планируется реализация 23 проектов общей стоимостью более 27,5 млрд.

В промышленности реализуется 24 проекта: в машиностроении и производстве оборудования, производстве строительных материалов, лакокрасочной продукции, термобумаги, ювелирных изделий, лекарственных средств и ветеринарных препаратов. Общая стоимость этих проектов составляет более 55,8 млрд рублей. Также запланировано еще девять проектов стоимостью более 8,3 млрд.