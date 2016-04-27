Ставрополь, 27 апреля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в суд направлено дело о мошенничестве, в котором обвиняются Марзият Асанова и Лела Хутова. Прокуратура полагает, что они незаконно приобрели права на имущество умершего, стоимостью более 300 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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В ноябре 2011 года Хутова, узнав о смерти своего бывшего состоятельного сожителя, вступила в сговор с нотариусом Чегемского нотариального округа Кабардино-Балкарской Республики Асановой, которая на основании представленных Хутовой сведений и копий необходимых документов изготовила подложное завещание от имени умершего мужчины.

Нотариус удостоверила подложный документ, после чего передала Хутовой для последующего предъявления нотариусу по месту регистрации завещателя.

В результате Хутова незаконно приобрела права на имущество своего умершего сожителя на сумму более 300 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения данное уголовное дело направлено в Кисловодский городской суд для рассмотрения по существу.