Челябинск, 27 апреля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В Челябинской области власти приступили к исполнению поручений, данных во время рабочего визита в регион главы российского правительства Дмитрия Медведева. Как сообщили 27 апреля в пресс-службе губернатора области, министерство дорожного хозяйства и транспорта совместно с Минтрансом России и другими ведомствами начало отработку тех дополнительных механизмов и возможностей, которые могут быть предоставлены региону для улучшения состояния дорожного покрытия.

Иван Шилов ИА REGNUM Медведев

Как отметил губернатор Борис Дубровский, Медведев дал также ряд поручений по обращениям региона, связанным с совершенствованием транспортно-логистической инфраструктуры, реконструкцией культурных объектов и социально-экономическим развитием ЗАТО.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области Дмитрий Медведев провел выездное совещание комиссии по импортозамещению, где обсуждались меры по реализации планов импортозамещения в промышленности в 2016 году, а также разработка и реализация программы импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе.

Также глава российского кабмина открыл в Челябинске производство магистральных насосов и электронасосных агрегатов, которые будет выпускать АО «Транснефть — Нефтяные насосы». Запущенный в работу завод — это уникальное высокотехнологичное предприятие, создающее в России полный цикл производства магистральных и подпорных нефтяных насосов.

Кроме того, в ходе личной встречи Борис Дубровский и Дмитрий Медведев обсудили вопрос обеспеченности региона школами и детскими садами, но особого внимания удостоилась проблема сегодняшнего состояния дорог в области. Председатель правительства РФ отметил сложность ситуации и пообещал серьезную финансовую поддержку федерального центра. Также премьер-министр поручил областному руководству провести все необходимые согласования, решить, как лучше использовать дополнительные средства и как лучше организовать ремонт дорог и строительство новых дорог там, где для этого есть возможности.