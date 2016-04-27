Тамбов, 27 апреля, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе обобщил опыт регионов округа по нормативно-правовому обеспечению охраны здоровья детей, современным здоровьесберегающим технологиям и пропаганде здорового образа жизни, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Советский плакат «Расти, богатырь!»

Заседание состоялось сегодня, 27 апреля по теме «Здоровье обучающихся: опыт, проблемы, перспективы (вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни)». В докладе Александра Никитина были приведены примеры лучших региональных практик, а также обозначены имеющиеся проблемы и внесены предложения по их решению. «Состояние здоровья подрастающего поколения — важнейший показатель благополучия общества и государства», — подчеркнул губернатор.

Как отметил Александр Никитин, за последнее десятилетие в образовательных учреждениях ЦФО произошли заметные инфраструктурные изменения. В рамках реализуемого с 2008 года экспериментального проекта по совершенствованию организации питания в школах облик многих школьных столовых существенно изменился. В пищеблоках установлено новое технологическое оборудование. В 97% школ ЦФО созданы условия для организации двухразового горячего питания. Число детей, охваченных двухразовым питанием, по сравнению с 2005 годом увеличилось вдвое, и составляет сегодня 57 процентов.

В настоящее время, продолжил губернатор, в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой областях проводится мониторинг здоровья обучающихся с использованием специального оборудования. «Такое оборудование должно быть в каждой школе», — заявил Александр Никитин. И отметил, что Тамбовщина имеет уникальный опыт по научно-технологическому сопровождению создания инновационных продуктов здорового питания, который реализуется в наукограде Мичуринске.

Для приобщения школьников к здоровому образу жизни тамбовский губернатор предложил также сохранить в полном объёме финансирование государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» и продолжить работу по совершенствованию спортивной инфраструктуры. Поскольку еще один системный федеральный проект (по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах, который реализуется с 2014 года) тоже дал позитивный результат: более 80% школ ЦФО имеют хорошо оборудованные спортивные залы, 90% — спортивные площадки.

Отметил Александр Никитин и положительный опыт по возрождению самого удачного спортивного проекта СССР — комплекса «Готов к труду и обороне». В 2015 году в процесс реализации задач ГТО включилось почти 7 тыс. общеобразовательных организаций, что составило 72% от их общей численности. Тамбовщина отмечена в докладе как регион, где к реализации проекта ГТО подключились все без исключения образовательные учреждения.

Глава региона призвал активней развивать деятельность по формированию у детей культуры здоровья, эффективней вести пропаганду здорового образа жизни. В завершение доклада Александр Никитин предложил создать в качестве переговорной площадки портал, на котором специалисты и заинтересованные лица могли бы размещать передовой опыт и лучшие разработки здоровьесберегающих технологий, обмениваться идеями, обсуждать проблемы, связанные с внедрением здорового образа жизни.

«Уверен, что только наша совместная деятельность позволит сохранить здоровье наших детей, а значит — здоровье нации», — сказал Александр Никитин.