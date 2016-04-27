Рязань, 27 апреля, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В Рязанской области в 2016 году планируется обеспечить путевками в летние оздоровительные лагеря 33 тысячи школьников. Об этом на заседании в Рязанской областной думе сообщила первый заместитель министра образования региона Ольга Колесник, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

hello.tour.gd Радость у детей

Всего в 2016 году в санаториях и лагерях отдохнут 55 тысяч школьников. При этом дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат бесплатные путевки. На эти цели будет потрачено около 30 млн рублей. Также сообщается, что 900 детей из неблагополучных, малообеспеченных или многодетных семей отдохнут в Крыму.

«Предельный размер компенсации стоимости путевки на одного ребенка в сутки установлен правительством Рязанской области. Родителям-бюджетникам возвращается по линии министерства образования 100%, работникам внебюджетной сферы — 50%», — цитирует пресс-служба Ольгу Колесник.

ИА REGNUM отмечает, что всего летом будут работать 23 оздоровительных учреждения, два из которых — санаторного типа. Девять учреждений оборудованы для инвалидов.