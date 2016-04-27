Астана, 27 апреля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В Казахстане общественность продолжает выступать против продажи земель иностранцам. Несанкционированные митинги прошли сегодня, 27 апреля, в Актюбинске и Семипалатинске. Об этом сообщают региональные и центральные СМИ.

Марат Телеуов Митинг в Актюбинске

«В парке Первого Президента собрались актюбинцы, протестующие против аренды земли иностранцами. По информации нашего корреспондента, люди почти полностью заполнили центральную площадь парка. Некоторые вышли с плакатами. Собравшиеся, в основном, мужчины — от 30 до 50 лет», — сообщает местная газета «Диапазон».

В сети доступно видео с митинга в Актюбинске. Как следует из записи, людей беспокоит, что иностранцы могут завладеть не только землями, но и недрами Казахстана.

Число участников, по разным сообщениям, исчислялось сотнями человек. Полицейские наблюдали за процессом со стороны, без попыток вмешаться или остановить выступления.

Участники митинга в Актюбинске разошлись мирно, перед этим спев гимн страны.

В Семипалатинске митинг прошел в Парке Победы.

«Наше первое требование — земля не должна продаваться иностранцам. Во-вторых, как говорят, с 1 июля земли сельскохозяйственного назначения будут выставлены на аукцион. Мы против передачи земель в частную собственность», — обозначила позицию протестующих одна из участниц митинга Гульфайра Жанибекова.

Местные власти попросили митингующих изложить требования в письменном виде и пообещали донести их до Астаны, передает «Азаттык».

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после первого митинга на эту же тему, который прошел в Атырау, выступил с заявлением, что провокаторов слухов о продаже земли иностранцам надо «разоблачать и наказывать». Минсельхоз, тем временем, ранее давал разъяснение, что в частную собственность землю смогут получить только граждане Казахстана, иностранцы смогут приобрести ее лишь в аренду сроком не более 25 лет.

Напомним также, что по факту несанкционированного собрания на площади в Атырау начато досудебное расследование по статье «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».

Тем временем, продажа через аукционы 1,7 млн га сельхозземель должна начаться с 1 июля. Социолог Серик Бейсембаев считает, что власти могут учесть реакцию общества, которая, по мнению эксперта, стала ярким проявлением «мобилизационного потенциала казахского национализма», и отложить решение чувствительного вопроса на более поздний срок.