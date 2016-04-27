Воронеж, 27 апреля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. 80 млн рублей будет выделено Борисоглебску Воронежской области на ремонт дорог — при условии, что работы будут начаты немедленно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам его визита в городской округ 26 апреля.

Дорожные работы

Ситуация, сложившаяся в Борисоглебске, обсуждалась на совещании, которое провел губернатор Алексей Гордеев. Руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев сообщил, что за последнее время рейтинг городского округа по многим показателям снизился. По итогам 2015 года район занимает 16 место, а еще два года назад было 10 место. В качестве основной проблемой называлась низкая инвестиционная активность, низкий уровень развития предпринимательства, а также собственных доходов местного бюджета городского округа и высокий уровень безработицы.

«Мы вынуждены признать, что Борисоглебский городской округ сегодня отстает в развитии по сравнению со многими крупными районными центрами нашей области. Мы проанализировали причины и прямо скажем — много вопросов и к местной власти, и к элите: тем, кто представляет борисоглебский бизнес, является руководителями крупных организаций и учреждений. Не хватает консолидации, нацеленной работы на улучшение жизни и приведение в порядок всех сфер и отраслей. Надо работать с проблемами вместе, включая и органы государственной власти. Мы это и обеспечим», — сказал Алексей Гордеев.

Исполняющий обязанности главы администрации Борисоглебского городского округа Андрей Пищугин в числе основных проблем города, которые требуют неотложного решения, назвал состояние дорог. По его словам, на территории округа около 40% всех дорог находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют требованиям норм.

«Давайте сразу сейчас примем решение — выделить на этот год 80 миллионов рублей. Но при этом работы нужно начинать уже завтра», — сказал губернатор.

Кроме того, на совещании обсуждалась возможность строительства на территории Борисоглебска завода по переработке молока — глава региона поручил подыскать под него площадку. По словам Алексея Гордеева, будущий молочный завод сможет перерабатывать молоко, которое будут производить для городского округа и соседних районов.

«Мы поговорим об этом с инвесторами. Мне кажется, можно подобрать здесь площадку. Сейчас есть такие подходы, при которых можно быстро возвести здание модульного типа. Это позволит обеспечить жителей молочной продукцией, свежей и натуральной», — сказал Алексей Гордеев.

Еще одним вопросом стала ситуация на предприятии «Борисоглебскавтотранс», где уже несколько месяцев задерживается зарплата.

«Надо освободить от должности директора предприятия, разобраться в ситуации и, если будут основания, еще и уголовные дела завести. Это вообще недопустимо, чтобы в организации, находящейся в подчинении у власти, муниципальной или региональной, были задолженности по заработной плате», — подчеркнул Алексей Гордеев. Он также сообщил, что ситуация с долгами уже в ближайшее время должна быть улажена — на эти цели администрации города будет выдан бюджетный кредит.