Саранск, 27 апреля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Бывший начальник женской исправительной колонии №13 в Мордовии Дмитрий Нецкин признан виновным по п."в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн рублей и лишением специального звания полковник внутренней службы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского СУ СКР.

Советский плакат «Смерть взятке». 1923

Следствием и судом установлено, что с ноября 2013 по сентябрь 2014 года экс-глава колонии получил взятки на общую сумму более 1,8 млн рублей от представителей коммерческих организаций в виде так называемого «отката» за реализацию готовой швейной продукции и за ее пошив на базе производства руководимой им колонии. Сумма «отката» составляла около 20% от стоимости услуг по пошиву одного изделия.

В ходе следствия в целях обеспечения исполнения приговора на автомобиль и денежные средства обвиняемого был наложен арест. В ходе следствия Нецкин находился под стражей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2014 года обвиняемый был задержан с поличным при получении взятки в размере 1,025 млн. рублей.

В июне 2015 года выявлены дополнительные три эпизода преступления, с учетом которых общая сумма взяток увеличилась до 1,7 млн рублей.